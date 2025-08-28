Российский катер-камикадзе утопил украинский корабль в устье Дуная

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского разведывательного корабля на реке Дунай. Об этом говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что российский морской дрон поразил средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная. В результате удара корабль противника утонул.

Также в Минобороны сообщили об ударе по складам боеприпасов и беспилотников, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО в течение суток уничтожили украинский истребитель Су-27, две управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 192 беспилотника самолетного типа.

Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам противника. Целями стали военные авиабазы Украины, а также предприятия военно-промышленного комплекса противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.