МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российский катер-камикадзе утопил украинский корабль в устье Дуная

Средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины поразил оператор безэкипажного катера.
2025-08-28 13:15:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского разведывательного корабля на реке Дунай. Об этом говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что российский морской дрон поразил средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная. В результате удара корабль противника утонул.

Также в Минобороны сообщили об ударе по складам боеприпасов и беспилотников, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО в течение суток уничтожили украинский истребитель Су-27, две управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 192 беспилотника самолетного типа.

Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам противника. Целями стали военные авиабазы Украины, а также предприятия военно-промышленного комплекса противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Симферополь #дроны #дунай #БЭК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 