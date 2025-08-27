Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Первое Мая на территории Донецкой Народной Республики.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что установить контроль над населенным пунктом удалось подразделениям группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам ВСУ. По данным Минобороны, поражены РЛС, пункты управления и места сборки дронов, пункты временной дислокации ВСУ и наемников.

Средства ПВО в течение суток уничтожили в воздухе две управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и 162 беспилотника самолетного типа.

На днях Минобороны сообщило об освобождении Запорожского в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.