Российские войска освободили Первое Мая в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр».
2025-08-27 12:07:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Первое Мая на территории Донецкой Народной Республики.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что установить контроль над населенным пунктом удалось подразделениям группировки войск «Центр»  в ходе наступательных действий.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам ВСУ. По данным Минобороны, поражены РЛС, пункты управления и места сборки дронов, пункты временной дислокации ВСУ и наемников.

Средства ПВО в течение суток уничтожили в воздухе две управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и 162 беспилотника самолетного типа.

На днях Минобороны сообщило об освобождении Запорожского в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Центр #первое мая #СВО
