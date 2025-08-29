Су-34 сровнял с землей пункт украинских дроноводов в зоне СВО

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВС РФ уничтожил пункт управления БПЛА украинских боевиков в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Лётчики отправились выполнять боевую задачу в зоне ответственности группировки войск «Южная» по заранее переданным воздушной разведкой координатам.

Во время атаки на противника использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После того, как уничтожение цели было подтверждено, экипаж благополучно вернул самолет на аэродром вылета.

Ранее сообщалось о том, что воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков ВСУ в Красноармейске.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.