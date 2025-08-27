МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские параспортсмены победили в медальном зачете чемпионата в Эквадоре

Самое большое количество золотых медалей нашей сборной принесли Сергей Макаренков, Болат Косумов и Сергей Таныгин.
2025-08-27 05:31:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Представители сборной Вооруженных сил РФ заняли первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) в Эквадоре. Российские параспортсмены взяли 15 золотых медалей.

В церемонии награждения победителей приняли участие начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ Андрей Зыков, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков и депутат Госдумы Герой России Дмитрий Саблин.

Самое большое количество золотых медалей российским спортсменам принесли победы Сергея Макаренкова в дисциплинах «бег 100 м», «бег 200 м», «прыжок в длину», Болата Косумова в категориях «бег 200 м», «бег 400 м», «бег 800 м» и Сергея Таныгина, который занял первое место за «бег 800 м», «бег 1500 м», «бег 5000 м». Также отличились Антон Эксанов, Алексей Карелин, Петр Горяинов, Артем Курилко, Артемий Репкин и Илья Мищенко.​

Второй чемпионат мира CISM по параатлетике и первый чемпионат мира по трейл-ориентированию среди военных параспортсменов прошли в столице Эквадора - городе Кито. Соревнования длились с 18 по 24 августа. Помимо 15 золотых, сборная ВС РФ завоевала четыре серебряные и три бронзовые медали. В соревнованиях также приняли участие представители Бразилии, Греции, Испании, Италии и Перу.

Ранее на Паралимпийских играх в Париже российские спортсмены взяли 64 медали. Среди них было 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

