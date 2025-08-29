Белоусов сообщил о сокращении «бумажной волокиты» в соцобеспечении военных

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства сообщил, что в сфере социального обеспечения военнослужащих и их семей удалось значительно уменьшить объем бюрократических процедур.
«Существенно сократили количество бумажной волокиты и перешли к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот», - подчеркнул глава ведомства.
По его словам, для этого активно внедряются цифровые сервисы, позволяющие подтверждать права без использования бумажных документов.
Ранее Андрей Белоусов сообщил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения поддерживается в войсках на уровне 97%.
Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»