МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов сообщил о сокращении «бумажной волокиты» в соцобеспечении военных

Это произошло благодаря цифровизации услуг.
2025-08-29 19:51:44
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства сообщил, что в сфере социального обеспечения военнослужащих и их семей удалось значительно уменьшить объем бюрократических процедур.

«Существенно сократили количество бумажной волокиты и перешли к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот», - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, для этого активно внедряются цифровые сервисы, позволяющие подтверждать права без использования бумажных документов.

Ранее Андрей Белоусов сообщил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения поддерживается в войсках на уровне 97%.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #цифровизация #Андрей Белоусов #бюрократия #льготы военным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 