Белоусов сообщил о сокращении «бумажной волокиты» в соцобеспечении военных

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства сообщил, что в сфере социального обеспечения военнослужащих и их семей удалось значительно уменьшить объем бюрократических процедур.

«Существенно сократили количество бумажной волокиты и перешли к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот», - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, для этого активно внедряются цифровые сервисы, позволяющие подтверждать права без использования бумажных документов.

Ранее Андрей Белоусов сообщил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения поддерживается в войсках на уровне 97%.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.