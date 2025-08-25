МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российский FPV-дрон поразил расчет ВСУ в заброшенной пятиэтажке в зоне СВО

Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.
2025-08-25 18:05:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны показало кадры работы расчета ударных FPV-дронов 49-й общевойсковой армии, которые уничтожили вражеский расчет беспилотников на правом берегу Днепра в Херсонской области.

По данным оборонного ведомства, разведка выявила противника, укрывшегося в заброшенном пятиэтажном здании. Для поражения цели были задействованы FPV-дроны коптерного типа. Оператор вместе с помощником, корректируя полет и отслеживая маршрут по карте, направили беспилотник на объект.

На кадрах объективного контроля зафиксирован точный удар - дрон-камикадзе летит на здание, после чего запись прерывается.

«Сейчас отработали вместе с расчетом по пятиэтажке, в которой укрывался вражеский расчет БПЛА. Цель поражена», - сообщил оператор дрона с позывным Малой.

По его словам украинские формирования активно применяют собственные FPV-дроны, а также беспилотники типа «Мавик» и «Баба-яга», пытаясь наносить удары по позициям российских военнослужащих. Однако специалисты 49-й армии отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы позволяют успешно противодействовать этим угрозам.

Ранее Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ в районе села Камышеваха в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #СВО
