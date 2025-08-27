Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, обеспечив продвижение российских штурмовых подразделений. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Мотострелкам предстояло прикрыть выход пехоты в лесополосу, где находились укрепленные позиции противника. Маршрут уточнили с помощью беспилотника, после чего экипаж БМП-3 вместе со штурмовиками на высокой скорости пересек открытое поле и открыл огонь по позициям ВСУ. Противник оказался под плотным обстрелом из 30-мм автоматической пушки 2А72.

Подойдя к укреплениям, экипаж высадил пехоту для зачистки. В результате атаки штурмовые подразделения закрепились на захваченном опорном пункте.

Ранее корреспондент Павел Кольцов рассказал в своем сюжете, как экипаж БМП-3 506-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении, несмотря на атаки FPV-дронов противника, выполнил задачу по высадке десанта и вернулся за второй штурмовой группой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.