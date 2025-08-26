Дрон-камикадзе снял собственный удар по РЛС на Сумском направлении

Минобороны России опубликовало кадры работы расчета FPV-дронов центра «Рубикон» и 29-й общевойсковой армии. Съемка велась с камеры самого дрона в режиме реального времени - зритель буквально видит глазами оператора, как беспилотник идет на поражение.

В ходе патрулирования в режиме так называемой «свободной охоты» вблизи населенного пункта Могрица на Сумском направлении оператор заметил замаскированную среди деревьев радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

На кадрах видно, как дрон летит на малой высоте и выходит на боевой курс - контуры станции, укрытой в перелеске, приближаются в прицельной сетке камеры. Затем идет уверенный заход и точное попадание.

Ранее Минобороны России также опубликовало кадры работы расчетов FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» на Сумском направлении. На записи видно поражение автомобилей и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства, а также укрытий, блиндажей, пунктов временной дислокации и полевого склада боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.