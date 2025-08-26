Экипаж Ми-28НМ поразил живую силу противника в лесистой местности

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу противника, укрывшуюся в лесополосе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, после чего вернулись на площадку вылета. По докладам наводчика, личный состав противника уничтожен.

