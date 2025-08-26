МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ми-28НМ поразил живую силу противника в лесистой местности

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.
2025-08-26 10:40:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу противника, укрывшуюся в лесополосе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», - говорится  в сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, после чего вернулись на площадку вылета. По докладам наводчика, личный состав противника уничтожен.

Ранее сообщалось об уничтожении экипажем Ми-28НМ группировки «Север» живой силы противника, укрывшейся в лесистой местности.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Ми-28НМ #живая сила противника #Группировка войск Север
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 