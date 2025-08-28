МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Нелеповку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».
2025-08-28 12:11:27
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Нелеповка на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Юг».

Также отмечено, что за сутки в зоне ответственности группировки удалось нанести огневое поражение формированиям девяти украинских бригад. Это произошло в района неселенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка и Федоровка на территории ДНР. 

При этом отмечено, что в этой зоне противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, пять пикапов, два артиллерийских орудия, столько же складов с боеприпасами и склад материальных средств. 

Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило о групповом ударе, нанесенном по объектам в зоне СВО сегодня ночью. Целями для него стали военные авиабазы Украины и военно-промышленный комплекс врага. В ходе нанесения удара применялись, в том числе, и гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #группировка юг #нелеповка
