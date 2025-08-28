Российские войска освободили Нелеповку в ДНР

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Нелеповка на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Юг».

Также отмечено, что за сутки в зоне ответственности группировки удалось нанести огневое поражение формированиям девяти украинских бригад. Это произошло в района неселенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка и Федоровка на территории ДНР.

При этом отмечено, что в этой зоне противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, пять пикапов, два артиллерийских орудия, столько же складов с боеприпасами и склад материальных средств.

Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило о групповом ударе, нанесенном по объектам в зоне СВО сегодня ночью. Целями для него стали военные авиабазы Украины и военно-промышленный комплекс врага. В ходе нанесения удара применялись, в том числе, и гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.