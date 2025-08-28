Военнослужащие испытали багги и «Хантер» для быстрой эвакуации раненых

Военнослужащие испытали новые образцы техники для быстрой эвакуации раненых - багги, легкие вездеходы «Хантер», а также роботизированные платформы «Прометей». Как рассказал наш корреспондент Валентин Матвиенко, машины тестировали на скорость, проходимость и удобство загрузки бойцов.

На показательных заездах багги с 15 людьми без труда преодолел несколько километров по бездорожью за пять минут. Чуть быстрее маршрут прошел новый «Улан», а самым маневренным оказался компактный «Хантер», который справился с 11 пассажирами.

Испытали и роботизированный комплекс «Прометей», собранный в основном из российских комплектующих. Его разработчики предусмотрели возможность перевозки раненых прямо на носилках - платформа подъезжает, загружает бойца и уходит дальше под дистанционным управлением.

«Поставлена была задача - максимально сделать из российских запчастей, которые есть в производствах, поэтому бралось то, до чего ребята могут дотянуться и купить в ближайших магазинах. Он идет для медиков. Подъехали, носилки поставили, он уехал дальше работать», - пояснил разработчик и боевой испытатель НРТК «Прометей» Андрей Терехов.

Новая партия техники была передана военнослужащим Народным фронтом ко Дню военных медиков: 10 инновационных автомобилей высокой проходимости, 10 роботизированных гусеничных платформ и 100 тележек с электроприводом.

Все машины укомплектованы защитой корпуса, средствами РЭБ и антидронами. Организация также продолжает сбор средств для поддержки врачей на передовой - за два года удалось собрать свыше 617 миллионов рублей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.