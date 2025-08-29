МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Решение об отправке новобранца в часть продлили на две призывные кампании

Теперь, если призывника не отправили на службу сразу, это можно сделать во время следующего призыва.
Анастасия Бобылева 2025-08-29 23:45:29
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

В России продлили действие решения об отправке призывника на военную службу. Оно будет действовать в течение года, и новобранцев, которых не отправили в часть сразу, можно будет послать туда во время следующей призывной кампании.

Соответствующий закон российский президент Владимир Путин подписал еще в апреле, а с 26 августа он вступил в силу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Там говорится, что решение об отправке призывника к месту прохождения срочной службы «подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки данных воинского учета».

В соответствии с новыми правилами призывнику смогут направлять повестки для уточнения информации. Сам же он в период между кампаниями должен будет сообщать обо всех изменениях, например, о том, что появились основания для отсрочки.

Ранее стало известно, в какие подразделения ВС РФ больше всего хотят попасть новобранцы. Лидерами среди призывников стали Погранвойска и Президентский полк.

