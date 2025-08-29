В Бурятии завершилась активная фаза учений «Селенга-2025»

Активная фаза российско-монгольских межвидовых военных учений «Селенга-2025», проходивших на полигоне Бурдуны в Бурятии, завершена, сообщил наш корреспондент Анатолий Бородкин, побывавший на тренировках.

По легенде учений, российские и монгольские военнослужащие осуществили высадку в тыл условного противника с целью захвата его командного пункта. Десант прикрывала пара ударных вертолетов Ми-24, параллельно на других участках велась работа ствольной и реактивной артиллерии, а также танков из закрытых позиций.

Особое внимание на «Селенге-2025» уделялось координации мобильных групп. В арсенале участников как проверенные временем Ми-8, БТР и БМП, так и относительно новые образцы, зарекомендовавшие себя в зоне СВО, - скоростные багги «Медоед» и «Ерофей», а также кроссовые мотоциклы. Перед тем как доверить управление этими машинами военнослужащим из Монголии, российские инструкторы провели десятки индивидуальных и групповых заездов.

Каждый из эпизодов боевого сценария отрабатывался отдельно, а в ходе активной стадии учений был объединен в единую операцию, на которую отводилось чуть более 40 минут. Итоги подвели совместно. Командование обеих стран отметило, что задачи выполнены успешно, а уровень взаимодействия подразделений вырос.

В этом году «Селенга» впервые получила статус межвидовых учений - в них участвовали экипажи ударных и многоцелевых вертолетов, истребителей и штурмовиков. В дальнейшем планируется расширить формат, увеличив число участников и техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.