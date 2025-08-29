МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Бурятии завершилась активная фаза учений «Селенга-2025»

Основная задача заключалась в отработке совместных действий штурмовых и десантных групп при поддержке авиации, артиллерии и бронетехники.
Анатолий Бородкин 2025-08-29 13:47:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Активная фаза российско-монгольских межвидовых военных учений «Селенга-2025», проходивших на полигоне Бурдуны в Бурятии, завершена, сообщил наш корреспондент Анатолий Бородкин, побывавший на тренировках.

По легенде учений, российские и монгольские военнослужащие осуществили высадку в тыл условного противника с целью захвата его командного пункта. Десант прикрывала пара ударных вертолетов Ми-24, параллельно на других участках велась работа ствольной и реактивной артиллерии, а также танков из закрытых позиций.

Особое внимание на «Селенге-2025» уделялось координации мобильных групп. В арсенале участников как проверенные временем Ми-8, БТР и БМП, так и относительно новые образцы, зарекомендовавшие себя в зоне СВО, - скоростные багги «Медоед» и «Ерофей», а также кроссовые мотоциклы. Перед тем как доверить управление этими машинами военнослужащим из Монголии, российские инструкторы провели десятки индивидуальных и групповых заездов.

Каждый из эпизодов боевого сценария отрабатывался отдельно, а в ходе активной стадии учений был объединен в единую операцию, на которую отводилось чуть более 40 минут. Итоги подвели совместно. Командование обеих стран отметило, что задачи выполнены успешно, а уровень взаимодействия подразделений вырос.

В этом году «Селенга» впервые получила статус межвидовых учений - в них участвовали экипажи ударных и многоцелевых вертолетов, истребителей и штурмовиков. В дальнейшем планируется расширить формат, увеличив число участников и техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #бурятия #Селенга-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 