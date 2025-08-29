ВСУ в этом году потеряли более 340 тысяч военнослужащих

Потери украинской стороны в личном составе в этом году превысили 340 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства.

Кроме того, украинская армия потеряла свыше 65 тысяч единиц различного вооружения.

По словам министра, российские войска увеличили темпы продвижения. Если в начале года ежемесячно освобождалось 300-400 квадратных километров территории, то сейчас уже 600-700.

С начала года ВС РФ нанесли 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам Украины. Повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса. Особое внимание при нанесении ударов уделялось логистическим центрам и площадкам запуска беспилотников дальнего действия.

Белоусов подчеркнул, что в войска активно поступают тактические БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, а также увеличиваются поставки легкой техники для повышения мобильности подразделений. В 2025 году в войска уже передано более 22 тысяч мотоциклов, квадроциклов и багги, к концу года эта цифра вырастет до 34 тысяч.

Важными направлениями работы министр назвал повышение осведомленности в тактическом звене, в частности, апробацию новой системы «Свод», а также ускоренную подготовку операторов беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.