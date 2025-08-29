МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ в этом году потеряли более 340 тысяч военнослужащих

Также противник лишился свыше 65 тысяч единиц различных вооружений, заявил глава Минобороны России.
2025-08-29 17:36:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Потери украинской стороны в личном составе в этом году превысили 340 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства.

Кроме того, украинская армия потеряла свыше 65 тысяч единиц различного вооружения.

По словам министра, российские войска увеличили темпы продвижения. Если в начале года ежемесячно освобождалось 300-400 квадратных километров территории, то сейчас уже 600-700.

С начала года ВС РФ нанесли 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам Украины. Повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса. Особое внимание при нанесении ударов уделялось логистическим центрам и площадкам запуска беспилотников дальнего действия.

Белоусов подчеркнул, что в войска активно поступают тактические БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, а также увеличиваются поставки легкой техники для повышения мобильности подразделений. В 2025 году в войска уже передано более 22 тысяч мотоциклов, квадроциклов и багги, к концу года эта цифра вырастет до 34 тысяч.

Важными направлениями работы министр назвал повышение осведомленности в тактическом звене, в частности, апробацию новой системы «Свод», а также ускоренную подготовку операторов беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Белоусов #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 