Снайперы уничтожили живую силу ВСУ из винтовки Orsis Т-5000 у Часова Яра

Снайперская пара Ивановского соединения ВДВ уничтожила живую силу ВСУ в районе Часова Яра в ДНР. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Десантники работают с отечественной винтовкой Orsis Т-5000. Она позволяет поражать цели на дистанции до 1,5 тысячи метров.

Ежедневно снайперские пары уничтожают живую силу противника, который перемещается малыми группами и пытается атаковать наши позиции под Часовым Яром. В ходе боевой работы снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию для стрельбы, готовятся и выжидают. Когда появляется цель, они проводят анализ с учетом всех факторов, влияющих на стрельбу, - влажности, направления ветра, дистанции. После этого корректировщик дает целеуказание, и снайпер открывает огонь.

Ранее российские дроны поразили технику ВСУ на Сумском направлении. Кадры ударов опубликовало Минобороны РФ.

