МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снайперы уничтожили живую силу ВСУ из винтовки Orsis Т-5000 у Часова Яра

Ежедневно снайперские пары ивановских десантников поражают живую силу боевиков ВСУ, которые перемещаются малыми группами.
2025-08-27 05:56:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперская пара Ивановского соединения ВДВ уничтожила живую силу ВСУ в районе Часова Яра в ДНР. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Десантники работают с отечественной винтовкой Orsis Т-5000. Она позволяет поражать цели на дистанции до 1,5 тысячи метров.

Ежедневно снайперские пары уничтожают живую силу противника, который перемещается малыми группами и пытается атаковать наши позиции под Часовым Яром. В ходе боевой работы снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию для стрельбы, готовятся и выжидают. Когда появляется цель, они проводят анализ с учетом всех факторов, влияющих на стрельбу, - влажности, направления ветра, дистанции. После этого корректировщик дает целеуказание, и снайпер открывает огонь.

Ранее российские дроны поразили технику ВСУ на Сумском направлении. Кадры ударов опубликовало Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #снайперы #ДНР #ORSIS T-5000 #часов яр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 