МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало удары по технике и узлам связи ВСУ с бортов FPV-дронов

На кадрах оборонного ведомства демонстрируется нарезка ударов беспилотниками по объектам противника в зоне спецоперации.
2025-08-27 15:57:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны опубликовало подборку ударов, снятую камерами самих FPV-дронов в режиме реального времени. На видео фиксируются поражения автомобильной и бронированной техники, элементов систем связи, а также моменты сближения с вражескими БПЛА вплоть до «воздушного тарана». Подборка подготовлена расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

На видеозаписи показан характерный вид от первого лица: прицельная рамка по центру, добавленные при монтаже всплывающие подписи, полет на малой высоте вдоль лесополос и грунтовых дорог. В ряде эпизодов дроны берут цели через посадки, затем - пикирование на замаскированные объекты под сетями.

Часть фрагментов посвящена поражению колесной и гусеничной техники. Дрон идет по курсу, в кадре - машина, после подлета картинка гаснет в момент удара. Отдельно показаны налеты на позиции с антеннами - FPV заходит к укрытиям возле антенно-мачтовых конструкций.

Есть эпизоды борьбы с БПЛА. Камера фиксирует встречное сближение с квадрокоптером противника, при сближении изображение обрывается - происходит «таран» в воздухе. На других кадрах - серия последовательных заходов по нескольким целям на одной площадке, что соответствует добиванию техники и объектов связи. В ряде отрывков заметны вторичные эффекты поражения - задымление и пожар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #Рубикон #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 