МО РФ показало удары по технике и узлам связи ВСУ с бортов FPV-дронов

Минобороны опубликовало подборку ударов, снятую камерами самих FPV-дронов в режиме реального времени. На видео фиксируются поражения автомобильной и бронированной техники, элементов систем связи, а также моменты сближения с вражескими БПЛА вплоть до «воздушного тарана». Подборка подготовлена расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

На видеозаписи показан характерный вид от первого лица: прицельная рамка по центру, добавленные при монтаже всплывающие подписи, полет на малой высоте вдоль лесополос и грунтовых дорог. В ряде эпизодов дроны берут цели через посадки, затем - пикирование на замаскированные объекты под сетями.

Часть фрагментов посвящена поражению колесной и гусеничной техники. Дрон идет по курсу, в кадре - машина, после подлета картинка гаснет в момент удара. Отдельно показаны налеты на позиции с антеннами - FPV заходит к укрытиям возле антенно-мачтовых конструкций.

Есть эпизоды борьбы с БПЛА. Камера фиксирует встречное сближение с квадрокоптером противника, при сближении изображение обрывается - происходит «таран» в воздухе. На других кадрах - серия последовательных заходов по нескольким целям на одной площадке, что соответствует добиванию техники и объектов связи. В ряде отрывков заметны вторичные эффекты поражения - задымление и пожар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.