Белоусов отметил эффективность медотрядов из добровольцев для зоны СВО

Андрей Белоусов отметил, что практику создания и применения таких отрядов необходимо распространять на все военные округа.
2025-08-29 18:53:11
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Андрей Белоусов обратил внимание на эффективность медицинских отрядов из добровольцев, применяемых в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что данную практику нужно распространить на все военные округа.

«Несмотря на активные боевые действия, сохранили высокий показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения. В настоящее время он поддерживается на уровне 97%», - подчеркнул Белоусов.

Такие высокие показатели стали возможны после внедрения новых медицинских технологий и приближения элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой.

Среди новых методов оказания медицинской помощи - применение «сухой плазмы». Это стало возможно благодаря совместной работы с Минздравом и ФМБА России, добавил министр обороны РФ.

Личный состав подразделений обеспечен современными аптечками первой помощи на 100%. Ведется дооснащение подразделений робитзированными средствами эвакуации с защитой от БПЛА противника.

Как отметил Андрей Белоусов, большое внимание уделяется реабилитации и протезированию травмированных военнослужащих. Начал работать Единый Центр координации, который управляет работой 18-ти реабилитационных центров в России и заключает контракты на протезирование с местными предприятиями.

«За счет введения шести мобильных военно-врачебных комиссий на 80% снижена нагрузка на стационарные ВВК. Сроки прохождения ранеными медицинского освидетельствования сокращены в два раза», - добавил министр обороны.

Андрей Белоусов также обратил внимание, что президентская программа повышения уровня оплаты для гражданских врачей в войсковом звене реализована - врачи получают надбавку в 200% от уровня оплаты труда в регионе, средний медперсонал - надбавку в 100%.

Ранее министр обороны заявил, что с сентября в трех военных академиях начнется подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

 

 

 

#армия #Добровольцы #Андрей Белоусов #зона СВО #Медотряды
