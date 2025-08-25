МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Самарой спецназовцы отработали штурм опорника и эвакуацию раненых

Занятия проводились в условиях, максимально приближенных к боевым - с взрывами, дымовыми завесами и имитацией криков пострадавших.
Анатолий Бородкин 2025-08-25 15:58:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спецназовцы отработали штурм опорного пункта и эвакуацию раненого в рамках масштабной тренировки в Самарской области, которую наблюдал корреспондент Анатолий Бородкин.

Одним из ключевых эпизодов стал штурм укрепленного опорного пункта. После штурма бойцам предстояло эвакуировать «раненого» сослуживца, которого инструкторы определяли по совокупности допущенных ошибок. На этом этапе бойцам требовалось оказать первую помощь и быстро вынести условного пострадавшего из зоны поражения.

Тренировка включала более десятка этапов, среди которых работа с беспилотниками, ведение разведки, противодействие вражеским дронам, перегруппировка и маскировка на местности, а также зачистка зданий и опорных пунктов. Каждый участок сопровождался серьезными физическими и психологическими нагрузками.

Расстояния между рубежами достигали нескольких километров, и перемещение от одного этапа к другому превращалось в марш-бросок с полным снаряжением.

«Рекорд был 60 километров за два дня», - рассказал командир отделения с позывным Черный, награжденный медалью «За отвагу».

По его словам, несмотря на усталость, такие тренировки помогают молодым бойцам быстрее становиться увереннее в себе и нарабатывать опыт, необходимый на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Спецназ #Самарская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 