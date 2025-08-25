Под Самарой спецназовцы отработали штурм опорника и эвакуацию раненых

Спецназовцы отработали штурм опорного пункта и эвакуацию раненого в рамках масштабной тренировки в Самарской области, которую наблюдал корреспондент Анатолий Бородкин.

Одним из ключевых эпизодов стал штурм укрепленного опорного пункта. После штурма бойцам предстояло эвакуировать «раненого» сослуживца, которого инструкторы определяли по совокупности допущенных ошибок. На этом этапе бойцам требовалось оказать первую помощь и быстро вынести условного пострадавшего из зоны поражения.

Тренировка включала более десятка этапов, среди которых работа с беспилотниками, ведение разведки, противодействие вражеским дронам, перегруппировка и маскировка на местности, а также зачистка зданий и опорных пунктов. Каждый участок сопровождался серьезными физическими и психологическими нагрузками.

Расстояния между рубежами достигали нескольких километров, и перемещение от одного этапа к другому превращалось в марш-бросок с полным снаряжением.

«Рекорд был 60 километров за два дня», - рассказал командир отделения с позывным Черный, награжденный медалью «За отвагу».

По его словам, несмотря на усталость, такие тренировки помогают молодым бойцам быстрее становиться увереннее в себе и нарабатывать опыт, необходимый на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.