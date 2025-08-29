Во Владивостоке прошли соревнования по робототехнике «Восточный бриз-2025»

Во Владивостоке завершились VIII Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2025». Церемония закрытия состоялась на базе Водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ).

В течение девяти дней здесь соревновались 25 команд с разных уголков России. Участниками стали моряки Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также представители Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардии и других силовых структур. Свои аппараты представили команды разработчиков морских робототехнических комплексов, в том числе ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, ТОВВМУ им. С.О. Макарова.

На церемонии закрытия подвели итоги соревнований и наградили победителей. Медали и кубки выигравшим командам вручил начальник штаба Тихоокеанского флота Сергей Рекиш. многие призовые места заняли представители МЧС России из Москвы и Архангельска. Также отличились специалисты команды ГО и ЧС Сахалинской области, а среди ВМФ - военнослужащие Тихоокеанского флота. В номинации «Безэкипажные катера» первое место заняла команда Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) им. Макарова с опытным проектом БЭК «Макаровец».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.