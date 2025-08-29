МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов констатировал рост темпов продвижения ВС РФ почти в два раза

Если в начале 2025 года наши войска освобождали по 300-400 квадратных километров в месяц, то сейчас освобождается по 600-700 квадратных километров.
2025-08-29 17:35:00
Министр обороны России Андрей Белоусов отметил рост темпов продвижения российских войск в зоне специальной военной операции. 

«Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время - 600-700», - заявил он сегодня на коллегии Минобороны России. 

Белоусов констатировал значительное снижение боевого потенциала ВСУ в ходе проведения специальной военной операции. Он сообщил, что только за 2025 год противник потерял более 340 тысяч боевиков, а также более 65 тысяч единиц различных вооружений. 

Помимо этого, министр обороны России подчеркнул, что обеспечение победы в специальной военной операции и реализация определенных Верховным главнокомандующим целей - это ключевое направление в деятельности российского оборонного ведомства сейчас. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #освобождение #Андрей Белоусов #СВО #Продвижение войск
