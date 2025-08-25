МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Морской спецназ показал, как защищает берег Крыма от катеров ВСУ

На опубликованных кадрах - работа моряков и сотрудников МЧС в закрытой зоне акватории Черного моря.
Виктория Косогляденко Анастасия Бобылева 2025-08-25 23:51:03
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Морской спецназ в Крыму отработал штурм побережья. Для безопасности границ вокруг полуострова несут круглосуточное дежурство сразу несколько ведомств - моряки Черноморского флота, береговая охрана Погранслужбы и патрули МЧС. Их задача - вовремя обнаружить дрейфующие безэкипажные катера ВСУ, а также нарушителей в закрытой зоне акватории Черного моря.

Здесь с нарушителями не церемонятся. Одна из лодок случайно оказалась в запретном районе - капитан сбился с курса. Тем не менее, предупреждение он получит.

Протяженность морских границ вокруг Крыма - почти 600 км. Прилегающая 12-мильная зона - наши территориальные воды. На большом удалении несет вахту береговая охрана Погранслужбы, а морские патрули МЧС дежурят ближе к берегу.

Безэкипажные катера ВСУ - угроза и для гражданского судоходства. Неуправляемые, заглушенные нашим системами радиоэлектронных помех, они дрейфуют без сигнала, но остаются опасными, ведь внутри находятся килограммы взрывчатки. Обнаружить вовремя - задача патруля.

Катер на высокой скорости приближается к берегу. Морской спецназ готовится к высадке. На опубликованных кадрах - отработка штурма побережья. Оборудованные причалы этим бойцам не нужны, так как они могут высадиться в любом месте.

Ранее курсанты Тихоокеанского училища прошли испытания на полигоне в Приморье. Одним из заданий стала «обкатка танками», где нужно было фактически лечь под Т-80 и сгруппироваться.

#армия #Крым #Черное море #Черноморский флот #МЧС России #Морской спецназ
