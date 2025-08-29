Российские войска за ночь отразили атаку 54 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили или уничтожили минувшей ночью 54 беспилотника, запущенных украинскими войсками.

Как уточнили в Минобороны РФ, за шесть часов усилиями противовоздушной обороны уничтожены вражеские дроны в девяти российских регионах.

«С полуночи до 06.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - сообщила пресс-служба МО РФ.

Наибольшее количество летательных объектов ликвидировали в небе над Республикой Крым и Черным морем - десять и девять БПЛА соответственно, а также над Брянской областью, где уничтожено 18 объектов.

В Тверской области перехватили восемь украинских летательных аппаратов и по два - в Орловской, Рязанской и Тульской областях.

Еще три дрона упали в Курской, Калужской и Новгородской областях.

Сутками ранее ВСУ направили на Россию 102 беспилотника.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.