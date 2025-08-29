Поисково-спасательная группа на Ми-8 сопроводила экипажи армейской авиации

Министерство обороны России показало работу поисково-спасательной группы, которая на вертолете Ми-8 каждый день сопровождает боевые машины армейской авиации - Ка-52, Ми-28 и Ми-35 - в зоне проведения специальной военной операции.

Такая группа находится в постоянной готовности. Если во время задания у экипажа возникнет нештатная ситуация, спасатели оперативно выдвигаются к месту и оказывают помощь, включая эвакуацию летчиков в пункт постоянной дислокации, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В составе поисково-спасательной группы - бойцы огневой поддержки и военнослужащий медицинского отделения.

Ранее Минобороны также показало кадры сопровождения военнослужащими поисково-спасательной группы экипажей армейской авиации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.