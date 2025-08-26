МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Ланцета» показал уничтожение техники и позиций ВСУ

Разведку целей для поражения «Ланцетом» проводит беспилотник ZALA, который выявляет объекты противника.
2025-08-26 11:35:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили технику и огневые позиции украинских боевиков на Красноармейском направлении. Минобороны России показало кадры поражения целей.

Разведку проводит беспилотник ZALA, который оперативно выявляет объекты противника. В зависимости от характера цели удар наносят разными видами боеприпасов: с кумулятивной боевой частью против бронетехники, а с осколочно-фугасной - против живой силы и укреплений.

Уничтожение выявленных целей производится в полуавтоматическом режиме. Оператор указывает на объект, а электроника ведет боеприпас к цели, делая необходимые поправки. При этом высокая скорость полета позволяет ему уничтожать даже ту технику, которая движется быстро.

Ранее российский FPV-дрон поразил расчет ВСУ в заброшенной пятиэтажке в зоне СВО. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #техника #ВСУ #ланцет
