МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Башкирии завершились «Дни армейской культуры»

Всего за неделю в рамках этого проекта Минобороны России проведено более 300 мероприятий.
2025-08-27 14:01:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Финалом конкурса патриотической песни «Время героев» завершились «Дни армейской культуры» - федеральный проект Минобороны России. Они проходят в Башкирии. Событие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

«Тема исторической памяти и преемственности поколений - она для нашей страны актуальна всегда и как ни для какой другой. В каждой семье были и есть свои истории, свои герои, свои предки, которые прошли фронтами ВОВ. Многие дошли до Берлина, многие не вернулись, многие остались легендами», - прокомментировал выбор проходящей через проект темы директор Департамента культуры МО РФ Артем Горный. 

Всего же за неделю в рамках проекта провели более 300 мероприятий. Среди них - концерты, патриотические кинопоказы и спектакли, выставки об истории и достижениях Вооруженных сил нашей страны.

Кроме этого, отмечено, что среди почетных гостей на этих мероприятиях присутствовали участники специальной военной операции

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #проект #МО РФ #Башкирия #Дни армейской культуры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 