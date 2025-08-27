В Башкирии завершились «Дни армейской культуры»

Финалом конкурса патриотической песни «Время героев» завершились «Дни армейской культуры» - федеральный проект Минобороны России. Они проходят в Башкирии. Событие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

«Тема исторической памяти и преемственности поколений - она для нашей страны актуальна всегда и как ни для какой другой. В каждой семье были и есть свои истории, свои герои, свои предки, которые прошли фронтами ВОВ. Многие дошли до Берлина, многие не вернулись, многие остались легендами», - прокомментировал выбор проходящей через проект темы директор Департамента культуры МО РФ Артем Горный.

Всего же за неделю в рамках проекта провели более 300 мероприятий. Среди них - концерты, патриотические кинопоказы и спектакли, выставки об истории и достижениях Вооруженных сил нашей страны.

Кроме этого, отмечено, что среди почетных гостей на этих мероприятиях присутствовали участники специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.