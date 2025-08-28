МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ нанесли групповой удар по военным авиабазам Украины

Также в ходе удара поражались объекты военно-промышленного комплекса неприятеля.
2025-08-28 12:08:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам противника в зоне проведения специальной военной операции. 

Целями стали военные авиабазы Украины, а также предприятия военно-промышленного комплекса противника. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что удалось поразить все назначенные объекты. 

Отмечено, что удар наносился сегодня ночью. При этом, как добавили в МО РФ, применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал».

Также в Минобороны России заявили об освобождении от украинских боевиков еще одного населенного пункта в зоне спецоперации. На этот раз это Нелеповка, которая находится на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #кинжал #гиперзвук #Высокоточное оружие #групповой удар
