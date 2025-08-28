МО РФ показало кадры уничтожения корабля ВМС Украины «Симферополь»

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения среднего разведывательного корабля ВМС Украины «Симферополь» быстроходным безэкипажным катером.

По данным российского оборонного ведомства, атака выполнена в устье Дуная, объект получил критические повреждения и затонул.

На видеозаписи - картинка в инфракрасном диапазоне с прицельной сеткой. Сначала виден извилистый фарватер - на воде расположена теплая цель. Далее справа объект стремительно приближается к цели. В момент контакта - резкая вспышка с ярким столбом с широким шлейфом и дорожкой отражений на водной глади.

Об уничтожении «Симферополя» Минобороны сообщило сегодня в сводке о проведении специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.