МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало кадры уничтожения корабля ВМС Украины «Симферополь»

Корабль был атакован российским безэкипажным катером в устье Дуная. Результат зафиксирован средствами объективного контроля.
2025-08-28 18:00:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения среднего разведывательного корабля ВМС Украины «Симферополь» быстроходным безэкипажным катером.

По данным российского оборонного ведомства, атака выполнена в устье Дуная, объект получил критические повреждения и затонул.

На видеозаписи - картинка в инфракрасном диапазоне с прицельной сеткой. Сначала виден извилистый фарватер - на воде расположена теплая цель. Далее справа объект стремительно приближается к цели. В момент контакта - резкая вспышка с ярким столбом с широким шлейфом и дорожкой отражений на водной глади.

Об уничтожении «Симферополя» Минобороны сообщило сегодня в сводке о проведении специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Симферополь #ВМС Украины #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 