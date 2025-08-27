«Торнадо-С» лишили украинских боевиков боеприпасов и бронетехники

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки ВС РФ «Запад» нанесли удар по позициям ВСУ в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ВС РФ.

Воздушная разведка обнаружила скопление живой силы и бронетехники украинских боевиков, а также склады с боеприпасами.

После передачи координат артиллеристы развернули технику и ударили по противнику реактивными снарядами.

Все цели были успешно поражены, что подтвердили данные объективного контроля.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили пункты управления и места запуска беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.