«Торнадо-С» лишили украинских боевиков боеприпасов и бронетехники

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки ВС РФ «Запад» нанесли удар по позициям ВСУ в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ВС РФ.
Воздушная разведка обнаружила скопление живой силы и бронетехники украинских боевиков, а также склады с боеприпасами.
После передачи координат артиллеристы развернули технику и ударили по противнику реактивными снарядами.
Все цели были успешно поражены, что подтвердили данные объективного контроля.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили пункты управления и места запуска беспилотников ВСУ.
