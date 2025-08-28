Военные врачи показали, как проводят операции в зоне СВО

Военные медики группировки войск «Центр» встретили профессиональный праздник в операционных, процедурных кабинетах и на передовой. Они оказали помощь военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим от атак ВСУ, в зоне спецоперации. Кадры работы медицинских специалистов опубликовало Минобороны РФ.

В зоне СВО вместе с военными врачами трудятся и работники гражданских медучреждений. Они добровольно приезжают в районы боевых действий, чтобы помочь коллегам, и перенимают их опыт, выработанный за время спецоперации.

Работа в госпитале ведется круглосуточно. Каждый день медики оказывают помощь пациентам с осколочными ранениями, минно-взрывными травмами, ожогами и переломами. Помимо этого, они работают с «отсроченными» пациентами - с теми, кому не оказали помощь вовремя по каким-либо причинам. В этом случае приходится иметь дело, например, с переломами, которые неправильно срослись или осложнились анкилозом - неподвижностью сустава.

На счету врачей группировки войск «Центр» - десятки тысяч часов, проведенных за операционном столом, в процедурных кабинетах и на этапах эвакуации. За свою самоотверженную работу многие медики удостоены государственных и ведомственных наград.

Ранее хирурги госпиталя Бурденко извлекли осколок из бойца с помощью AR-технологий. Он застрял в позвоночнике военнослужащего, и врачи провели операцию в очках дополненной реальности.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.