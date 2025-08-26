Военнослужащие России и Монголии отработали совместные действия в Бурятии

Военнослужащие Восточного военного округа и представители Вооруженных сил Монголии отработали совместные действия в рамках учений «Селенга-2025» в Бурятии, сообщил корреспондент Анатолий Бородкин.

По сценарию, условный противник занял несколько зданий на территории сельхозпредприятия. Российские разведчики берут «языка» и выходят на местоположение командного пункта и резервов.

По целям наносят удары ударные вертолеты Ми-24, штурмовики Су-25 и артиллерия, включая реактивные системы залпового огня и САУ «Акация». Скрытые позиции противника также поражают российские и монгольские танкисты.

Особое внимание уделялось слаженности действий мобильных групп. В учениях задействованы не только традиционные БТР и БМП, но и багги, мотоциклы, ударные и разведывательные дроны, а также роботизированная техника.

Для военнослужащих Монголии такие тренировки служат возможностью напрямую изучить тактические решения и практику, применяемые российскими подразделениями в современных боевых условиях. Полученные знания сразу закреплялись на практике в ходе эпизодов учений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.