Военнослужащие России и Монголии отработали совместные действия в Бурятии

Акцент был сделан на отработке взаимодействия авиации, артиллерии и мобильных штурмовых групп.
Анатолий Бородкин 2025-08-26 14:27:55
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие Восточного военного округа и представители Вооруженных сил Монголии отработали совместные действия в рамках учений «Селенга-2025» в Бурятии, сообщил корреспондент Анатолий Бородкин.

По сценарию, условный противник занял несколько зданий на территории сельхозпредприятия. Российские разведчики берут «языка» и выходят на местоположение командного пункта и резервов.

По целям наносят удары ударные вертолеты Ми-24, штурмовики Су-25 и артиллерия, включая реактивные системы залпового огня и САУ «Акация». Скрытые позиции противника также поражают российские и монгольские танкисты.

Особое внимание уделялось слаженности действий мобильных групп. В учениях задействованы не только традиционные БТР и БМП, но и багги, мотоциклы, ударные и разведывательные дроны, а также роботизированная техника.

Для военнослужащих Монголии такие тренировки служат возможностью напрямую изучить тактические решения и практику, применяемые российскими подразделениями в современных боевых условиях. Полученные знания сразу закреплялись на практике в ходе эпизодов учений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Россия #армия #учения #ВВО #Монголия #бурятия #Селенга-2025
