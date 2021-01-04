Курсанты учебного центра ВВО провели мультимедийные бои на тренажерах

Обучению курсантов окружного учебного центра Восточного военного округа дальневосточные морозы - не помеха. В Хабаровском крае они осваивают мультимедийные тренажеры в теплых помещениях. Занятия проходят по уникальной методике, которая позволяет военнослужащим в короткие сроки овладеть твердыми навыками в эксплуатации тяжелой бронетехники, стоящей на вооружении в ВВО.

На занятиях подробно разбираются реально произошедшие сценарии из боевой практики, а руководство и преподаватели центра внедряют в программу обучения новые принципы ведения боя на основе опыта локальных войн и вооруженных конфликтов.

Тренажер состоит из отделения управления танка и рабочего места инструктора. Он позволяет проводить занятия по одиночной подготовке механика-водителя в полном объеме курса вождения боевых машин, кроме того, обеспечивает посадку или высадку обучаемого через люк механика-водителя.

Для более реалистичного эффекта нахождения обучаемого в боевой машине имитатор размещен на динамической платформе, которая обеспечивает воспроизведение колебаний, как если бы танк двигался по различным типам местности.

Рабочее место инструктора оборудовано компьютером со специальными программами для работы тренажера. Они позволяют выполнить полный комплекс действий при реальном управлении тяжелой бронетехникой. Тренажеры помогают обучиться вождению всех типов современных танков. После обучения и сдачи экзаменов курсанты проходят практический курс вождения с боевой стрельбой.