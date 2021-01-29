Замминистра обороны РФ Шевцова назвала Ланового олицетворением офицерства в России

Образы, которые актер Василий Лановой создавал в своих фильмах, сподвигали молодых людей связывать свою жизнь с военной службой. Об этом «Звезде» рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«Василий Семенович Лановой - это олицетворение офицерства в нашей стране, и те образы, которые он создавал в своих фильмах, сподвигали многих молодых людей выбирать профессию Родину защищать, становиться офицерами, защитниками нашей страны. Всегда очень харизматичный, энергичный, веселый, всегда с блеском в глазах он зажигал своей энергией всех окружающих. Он часто присутствовал у нас в Министерстве обороны на многих мероприятиях и всегда был ярким воплотителем своей профессии и завораживал окружающих своей неуемной энергетикой», - сказала она.

Ранее соболезнования в связи со смертью актера выразил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что Лановой был любимым артистом для нескольких поколений зрителей, а его театральные и кинематографические работы навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры.