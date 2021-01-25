Один день из службы: как штурманы ВМФ РФ отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают штурманы Военно-Морского Флота (ВМФ). Это люди, которые прокладывает курс и без преувеличения просчитывают каждый шаг корабля. Петр Первый запрещал пускать их на верхнюю палубу во время боя и даже в кабаки - настолько велико их значение для всей корабельной команды. Максим Грязев - командир отделения рулевых. На сторожевом корабле «Ярослав Мудрый» он с первого экипажа, больше десяти лет служит по контракту. За это время случалось всякое, есть что вспомнить.

«Когда мы были чуть ниже Кейптауна внизу Африки, когда Африку огибали, когда был шторм в семь баллов, я стоял всю ночь на руле. Был такой даже момент, что мы крен слишком большой дали, когда волна два раза подряд в борт ударила. Ну ничего, справились», - вспомнил командир отделения рулевых СКР «Ярослав Мудрый» Максим Грязев.

Штурманы, рулевые, сигнальщики никогда не покидают ходовой мостик. Первые и главные помощники командира. Штурманская рубка на современном корабле это десятки навигационных приборов, в том числе спутниковых, которые не дадут потеряться в бескрайних океанских просторах, а система электронных карт сама прокладывает нужные маршруты и сохраняет их в своей цифровой памяти. И все же штурмана всегда найдешь на своем рабочем месте склонившимся над картой с линейкой, циркулем и простым карандашом в руке.

«Лучше доверять карте чем электронике - она может в любой момент подвести тебя, что-то выключиться, выйти из строя, а карта и штурман, измеритель, циркуль всегда при тебе, ты знаешь как этим воспользоваться и как применить в своей профессии», - уверен командир электро-навигационной группы СКР «Ярослав Мудрый» Алексей Медведев.

С изучения наук по навигации начала свою историю и система военно-морского образования в России, в этом году отмечается 320-я годовщина. Памятная дата не случайно совпадает с профессиональным праздником, днем штурмана. До сих пор науку кораблевождения изучает каждый будущий военный моряк вне зависимости от основной специальности.

Герман Забродин в недавнем прошлом главный штурман Балтийского флота. Прошел путь длиною в сотни тысяч морских миль от лейтенанта до капитана первого ранга, сейчас начальник кафедры кораблевождения Балтийского военно-морского института, бесценный опыт передает будущим флотоводцам.

«Подготовка офицеров-штурманов это практически ювелирная работа. Ее можно сравнить, наверное, с исполнением хронометра, самого точного прибора на корабле, который хранит время. Можно создать любой навигационный комплекс, сложную систему, нынешние технологии позволяют это сделать, но воспитать, обучить офицера-штурмана это сложная задача, но с этой задачей мы справляемся», - заявил начальник кафедры кораблевождения БВМИ Герман Забродин.

Их называют флотской интеллигенцией, белыми воротничками. Как и сотни лет назад ни один корабль в море без штурмана не выйдет. Ведь каким бы современным ни было оружие, выполнить поставленную задачу можно только вовремя оказавшись в назначенной точке мирового океана.