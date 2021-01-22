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Генерал-майор Грабчук рассказал, как тренируются боевые расчеты системы ПРО Москвы

Тимур Шерзад
12:54 22.01.2021
В рамках оттачивания навыков боевые расчеты выполняют контрольные проводки космических объектов - например, в 2020 году их было выполнено более трехсот. 
Генерал-майор Грабчук рассказал, как тренируются боевые расчеты системы ПРО Москвы
© Фото: "Красная Звезда"
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Командующий системой противоракетной обороны Москвы, генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная Звезда» рассказал, как тренируются боевые расчеты ПРО столицы. 

Грабчук отметил, что ежедневно на круглосуточное дежурство заступает более двухсот военнослужащих из состава вверенного ему соединения. И все они проходят целый ряд мероприятий подготовки. 

«Подготовка дежурных смен к несению боевого дежурства подразделяется на заблаговременную (проводится в ходе сборов), предварительную (в день, предшествующий заступлению на боевое дежурство), непосредственную (в день заступления на боевое дежурство), а также комплексную, которая обязательно проводится один раз в месяц для слаживания боевых расчетов», - отметил командующий ПРО Москвы. 

Генерал-майор добавил, что боевые расчеты проходят противопожарные и противоаварийные тренировки, а также искусственно созданные нештатные ситуации, чтобы знать, как справляться с ними во время настоящего дежурства. 

Также система ПРО Москвы регулярно участвует в учениях и тренировках Стратегических ядерных сил. 

«В 2020 году боевые расчеты соединения провели более 700 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет», - заметил Грабчук. 

В рамках оттачивания навыков боевые расчеты еще выполняют контрольные проводки космических объектов - например, в 2020 году их было выполнено более трехсот. 

9-я дивизия ПРО под командованием генерал-майора может похвастаться высокими учебными результатами - так, в 2020 учебном году она заняла первое место среди соединений 1-й армии ПВО-ПРО. 

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