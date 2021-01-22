Генерал-майор Грабчук рассказал, как тренируются боевые расчеты системы ПРО Москвы

Командующий системой противоракетной обороны Москвы, генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная Звезда» рассказал, как тренируются боевые расчеты ПРО столицы.

Грабчук отметил, что ежедневно на круглосуточное дежурство заступает более двухсот военнослужащих из состава вверенного ему соединения. И все они проходят целый ряд мероприятий подготовки.

«Подготовка дежурных смен к несению боевого дежурства подразделяется на заблаговременную (проводится в ходе сборов), предварительную (в день, предшествующий заступлению на боевое дежурство), непосредственную (в день заступления на боевое дежурство), а также комплексную, которая обязательно проводится один раз в месяц для слаживания боевых расчетов», - отметил командующий ПРО Москвы.

Генерал-майор добавил, что боевые расчеты проходят противопожарные и противоаварийные тренировки, а также искусственно созданные нештатные ситуации, чтобы знать, как справляться с ними во время настоящего дежурства.

Также система ПРО Москвы регулярно участвует в учениях и тренировках Стратегических ядерных сил.

«В 2020 году боевые расчеты соединения провели более 700 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет», - заметил Грабчук.

В рамках оттачивания навыков боевые расчеты еще выполняют контрольные проводки космических объектов - например, в 2020 году их было выполнено более трехсот.

9-я дивизия ПРО под командованием генерал-майора может похвастаться высокими учебными результатами - так, в 2020 учебном году она заняла первое место среди соединений 1-й армии ПВО-ПРО.