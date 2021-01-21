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Придут на помощь за три часа: военные инженеры ЮВО тренируются ликвидировать последствия стихийных бедствий

Тимур Шерзад
14:50 21.01.2021
Инженерно-саперные подразделения Южного военного округа в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы способы оказать помощь мирному населению в течение трех часов с момента появления проблем. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Инженерно-саперный полк Южного военного округа проводит тактические учения на полигоне Молькино в Кубани. Отрабатываются не только чисто военные аспекты, но и действия на случай ликвидации условного стихийного бедствия. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Обстановку на земле помогают контролировать беспилотники. 

Подразделение совершило 100-километровый марш в назначенный район. Саперы провели радиационную, химическую и биологическую разведку. Затем они преодолели зараженный участок местности, после чего развернули полевой лагерь. 

Личный состав полка отработал разворачивание минно-взрывных заграждений, нормативы по минно-подрывному делу, а также отточил навыки разминирования в условиях стихийных бедствий. Также было отработано наведение водных переправ. 

Саперы использовали переправочно-десантную технику - плавающие транспортеры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460. Кроме того, в их распоряжении находится станция комплексной очистки СКО-10 «Гигиена» - она позволяет очищать речную воду до состояния, делающего ее пригодной для употребления внутрь. 

Инженерно-саперные подразделения Южного военного округа в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы способы оказать помощь мирному населению в течение трех часов с момента появления проблем. 

В учении полка задействовано более 700 человек и более 150 единиц специальной техники.   

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