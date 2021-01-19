Российские военнослужащие в Таджикистане отпраздновали Крещение

Традиционные крещенские купания состоялись в военных городках Душанбе и Бохтар в Таджикистане. Для этого события военнослужащие подготовили две купели. Для избежания заболеваний среди личного состава, отметили в пресс-службе Минобороны РФ, в местах крещенских купаний оборудовали пункты для обогрева и переодевания. В них были установлены тепловые пушки, а также организовано дежурство медицинских бригад.

Торжественное ночное богослужение и крестный ход состоялись в войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери. Чин великого освящения воды совершил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко.

В обряде водоосвящения и купаниях в воде приняли участие командир российского соединения полковник Сергей Горячев, военнослужащие и члены их семей. Также на полигоне Ляур для верующих военнослужащих, находящихся на полевых занятия по боевой подготовке, состоялось праздничное богослужение и окропление святой водой.