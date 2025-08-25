МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс на лучшего мехвода ПГРК «Ярс» стартовал в Ивановской области

Участники соревнований будут в течение недели демонстрировать навыки филигранного вождения.
2025-08-25 08:01:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Ивановской области стартовал конкурс на лучшего механика-водителя автономной пусковой установки ПГРК «Ярс». Об этом сообщили в Минобороы РФ.

«Финалисты проходили жесткий отбор на предыдущих этапах конкурса: сначала в масштабе соединений, а потом - ракетных объединений. Все конкурсанты стали победителями и призерами отборочных этапов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что конкурсантам предстоит в течение недели демонстрировать навыки вождения. Соревнования будут включать в себя в том числе проверку знаний технических характеристик комплекса, вождение пусковых установок в различных условиях, а также нормативы по физической и огневой подготовке.

Ранее сообщалось, что в Серпуховском филиале Военной академии РВСН прошел финальный этап конкурса по полевой выучке офицеров-ракетчиков.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Конкурс #пгрк «ярс» #Мехвод
