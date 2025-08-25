Экипаж Су-34 разбомбил пункт временной дислокации ВСУ

Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная"», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что удар по обнаруженной цели наносился с применением авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После того как уничтожение цели было подтверждено, летчики вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось о поражении пункта временной дислокации 3-го полка сил специальных операций ВСУ «Восток» в Сумской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.