Разведка и штурм захваченного здания: в Бурятии прошли масштабные антитеррористические учения спецназа
Командование оценило состояние средств охраны и наблюдения на объектах военной инфраструктуры, а также действия дежурных подразделений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Бурятии состоялись масштабные тренировки по противодействию терроризму. В ходе учений антитеррористические подразделения отбили здание штаба объединения Восточного военного округа, захваченное «боевиками».
Передовая группа спецназа провела разведку, определила позиции и численность противника. Это позволило организовать молниеносный штурм.
Такие тренировки на протяжении недели проводились во всех воинских частях округа. Командование оценило состояние средств охраны и наблюдения на объектах военной инфраструктуры, а также действия дежурных подразделений.