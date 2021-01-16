Армия Разведка и штурм захваченного здания: в Бурятии прошли масштабные антитеррористические учения спецназа Роман Захаров Командование оценило состояние средств охраны и наблюдения на объектах военной инфраструктуры, а также действия дежурных подразделений. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Бурятии состоялись масштабные тренировки по противодействию терроризму. В ходе учений антитеррористические подразделения отбили здание штаба объединения Восточного военного округа, захваченное «боевиками». Передовая группа спецназа провела разведку, определила позиции и численность противника. Это позволило организовать молниеносный штурм. Такие тренировки на протяжении недели проводились во всех воинских частях округа. Командование оценило состояние средств охраны и наблюдения на объектах военной инфраструктуры, а также действия дежурных подразделений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика