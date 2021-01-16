Центр единоборства и школа тенниса: Минобороны РФ проведет реконструкцию дворца спорта ЦСКА в Москве

В наследие Олимпиады 80-ых вдохнут новую жизнь. Речь идет о ледовом дворце спорта ЦСКА в Москве. За 40 лет многие строения там требуют ремонта, да и в современном спорте уже много изменилось. И вот Министерство обороны России решило глобально обновить комплекс. Появятся новые просторные залы для тренировок, да и вообще сама полезная площадь увеличится аж в три раза.

В одном зале - те, кто снискали славу России на крупнейших международных турнирах. Олимпийские чемпионы, сборная ЦСКА. И руководство Минобороны, которые такие встречи с ней проводит регулярно. Обсуждают давно назревший план реконструкции ЦСКА. Руслан Цаликов, первый замминистра обороны вместе с коллегами приехал ответить на все интересующие спортсмены вопросов. Для него этот комплекс, мягко говоря, не чужой. Тем более, что он сам еще студентом возводил некоторые из объектов ЦСКА.

На месте ледового дворца спорта появится современная многофункциональная арена, способная принимать чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию. Большим спортивным ядром станет новый центр единоборств и школа тенниса. Расходы на строительство превысят 5 миллиардов рублей. Причем более половины из них уже поступило.

Главный принцип - не нарушить работу ни одной спортивной школы. Это значит, что перерыва в тренировках, несмотря на строительство и переезд, не будет. Реконструкция ЦСКА станет первой, но не единственной в России.

Важно и то, что пользоваться инфраструктурой ЦСКА, как и раньше, смогут не только дети военнослужащих. Это уже давно в буквальном смысле - народный клуб. Сюда возят детей со всей Москвы, и работу секций для них будет поддерживать и дальше.

Высокое качество работ - нередко с опережением графика - военные строители гарантируют. Убедиться в этом можно было совсем недавно. Когда по всей стране в рекордно короткие сроки возвели 30 современных многофункциональных медицинских центров. В этот раз на строительной площадке установят камеры. Чтобы и родители воспитанников детско-юношеских спортивных школ, и именитые тренеры могли видеть, как на их глазах заново рождается история.

Ни в коем случае не ухудшить возможности подготовки спортсменов, а, наоборот, создать им все условия для завоевания новых наград называют главной целью реконструкции ЦСКА. Взамен двадцати тысяч квадратных метров, которые высвободятся в результате этого, возведут втрое больше площадей для тренировок.