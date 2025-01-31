FPV-дрон поразил систему связи ВСУ на Курском направлении

Оператор FPV-дрона поразил систему связи ВСУ на Курском направлении. В результате цель была уничтожена, сообщило Минобороны России, опубликовав видео удара.

Разведка обнаружила украинскую систему связи и передала данные ударным средствам. Расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили обнаруженную цель.

Ранее Минобороны показало, как российский оператор беспилотника ликвидировал замаскированный автомобиль ВСУ в Сумской области. Для этого был использован FPV-дрон на оптоволокне группировки войск «Север».

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.