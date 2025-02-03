МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ потеряли до 210 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также удалось уничтожить две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, столько же автомобилей, орудия и склад боеприпасов.
2025-02-03 13:50:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что противник потерял до 210 военнослужащих ВСУ за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Помимо этого, за сутки российским войскам удалось уничтожить две украинские боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин и девять автомобилей. 

Из артиллерии враг на Курском направлении потерял четыре орудия полевой артиллерии и столько же минометов. Также ВС РФ уничтожили украинский склад боеприпасов. 

Ранее комбат с позывным Мажор рассказал нашему корреспонденту Роману Закурдаеву о тактике на изнурение ВСУ в Курской области. Она заключается в том, что противник ставится в неудобное положение. ВС РФ заставляют врага прибывать налегке и пользуются этим преимуществом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #противник #потери ВСУ #Курское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 