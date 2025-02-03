ВСУ потеряли до 210 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщило, что противник потерял до 210 военнослужащих ВСУ за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Помимо этого, за сутки российским войскам удалось уничтожить две украинские боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Из артиллерии враг на Курском направлении потерял четыре орудия полевой артиллерии и столько же минометов. Также ВС РФ уничтожили украинский склад боеприпасов.

Ранее комбат с позывным Мажор рассказал нашему корреспонденту Роману Закурдаеву о тактике на изнурение ВСУ в Курской области. Она заключается в том, что противник ставится в неудобное положение. ВС РФ заставляют врага прибывать налегке и пользуются этим преимуществом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.