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ВС РФ освободили населенный пункт Крымское в ДНР

Под контроль поселок взяли подразделения группировки «Центр».
2025-02-01 12:06:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, под контроль поселок взяли подразделения группировки войск «Центр», ведя активные наступательные действия. Также сообщается о нанесении подразделениями группировки нанесено поражение силам четырех механизированных, одной мотопехотной, одной автомобильной бригады ВСУ, а также одной бригад украинской нацгвардии в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери противника в зоне ответсвенности группировки за сутки составили - до 570 боевиков, два танка, в том числе один Leopard производства Германии, четыре бронированные бронемашины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Ранее подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Нововасилевка в ДНР. Также сообщается, что за неделю подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике 11 украинских бригад.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #освобождение #группировка «Центр» #крымское
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