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ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине

Поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.
2025-01-31 12:37:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ в течение недели нанесли семь групповых ударов, в результате которых были поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК. Об этом говорится в недельной сводке Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции.

В ходе групповых ударов российские военные применили высокоточное оружие и ударные беспилотники. Кроме того, в течение недели ВС РФ били по военным аэродромам, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных дронов и морских беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

В оборонном ведомстве также отчитались об освобождении Нововасилевки в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Недельные потери украинской стороны только в живой силе в зоне ответственности группировки превысили 4 000 человек. Также ВСУ за этот период времени лишились пяти танков, 32 боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley и трех БТР М113. Уничтожены 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, в течение недели на линии боевого соприкосновения удалось пленить 43 украинских военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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