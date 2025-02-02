ВС РФ поразили военные аэродромы и топливные объекты ВСУ

Российские Вооруженные силы поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объекты хранения топлива, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Также за сутки поражены скопления живой силы и техники противника в 153 районах проведения специальной военной операции.

Также сообщается, что средства ПВО сбили один реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 44 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Минобороны сообщили что за неделю было нанесено семь групповых ударов по критически важным объектам энергетики, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. В ходе групповых ударов российские военные применили высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов