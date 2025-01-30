Российский FPV-дрон влетел в бронемашину ВСУ на Курском направлении

Расчет FPV-дрона центра «Рубикон» нанес удар по бронированной машине ВСУ на Курском направлении. В результате атаки техника была уничтожена, сообщило Минобороны России, опубликовав видео боевой работы.

Разведка Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружила украинскую бронемашину и передала данные о выявленной цели ударным средствам. К месту вылетел FPV-дрон и, несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, смог преодолеть их воздействие и попасть точно в цель.

Ведомство показало кадры от первого лица - как оператор беспилотника видит окружающую обстановку, управляя аппаратом. Дрон подлетает к стоящей на пересечении дорог машине, после чего видео прерывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.