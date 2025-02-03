Комбат рассказал о тактике на изнурение ВСУ в Курской области

Командир мотострелкового батальона с позывным Мажор рассказал нашему корреспонденту Роману Закурдаеву о тактике на изнурение ВСУ в Курской области.

«Тактика на изнурение. Заставляем его без боевого имущества прибывать. Пользуясь этим тактическим преимуществом, перехватываем инициативу в штурмовых действиях, в обходящих. Или заставляем его отступать», - объясняет Мажор.

Бойцы 150-го полка группировки войск «Север» развивают успех после недавнего освобождения села Кругленькое. Об интенсивности боев на этом направлении говорят разрушения. По ним можно судить, что шли интенсивные бои за каждый дом, за каждую улицу.

Стрелок-разведчик с позывным Волк недавно вернулся из боевого выхода. Зачистили важнейшие в стратегическом плане опорные пункты.

«Было три группы по пять человек. Знали, видели, где был противник. Пошли работать. Отработали. Взяли красиво, без потерь. Потери были на той стороне, и были взяты 11 пленных», - говорит Волк.

В курские села после их освобождения заходят наши военные инженеры, чтобы провести разминирование.

«Каждый день находим боеприпасы, самодельные взрывные устройства, сбросы», - говорит командир группы разминирования с позывным Ахмат.

Мелкие взрывоопасные предметы саперы уничтожают на месте накладными зарядами. Более крупные находки, как, например, неразорвавшийся снаряд от 120-миллиметрового миномета, вывозят на полигоны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.