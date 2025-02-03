МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Комбат рассказал о тактике на изнурение ВСУ в Курской области

Тактика на изнурение, по словам командира мотострелкового батальона с позывным Мажор, заключается в том, что противник ставится в неудобное положение. ВС РФ заставляют врага прибывать налегке и пользуются этим преимуществом.
Роман Закурдаев 2025-02-03 13:47:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир мотострелкового батальона с позывным Мажор рассказал нашему корреспонденту Роману Закурдаеву о тактике на изнурение ВСУ в Курской области.

«Тактика на изнурение. Заставляем его без боевого имущества прибывать. Пользуясь этим тактическим преимуществом, перехватываем инициативу в штурмовых действиях, в обходящих. Или заставляем его отступать», - объясняет Мажор.

Бойцы 150-го полка группировки войск «Север» развивают успех после недавнего освобождения села Кругленькое. Об интенсивности боев на этом направлении говорят разрушения. По ним можно судить, что шли интенсивные бои за каждый дом, за каждую улицу.

Стрелок-разведчик с позывным Волк недавно вернулся из боевого выхода. Зачистили важнейшие в стратегическом плане опорные пункты.

«Было три группы по пять человек. Знали, видели, где был противник. Пошли работать. Отработали. Взяли красиво, без потерь. Потери были на той стороне, и были взяты 11 пленных», - говорит Волк.

В курские села после их освобождения заходят наши военные инженеры, чтобы провести разминирование.

«Каждый день находим боеприпасы, самодельные взрывные устройства, сбросы», - говорит командир группы разминирования с позывным Ахмат.

Мелкие взрывоопасные предметы саперы уничтожают на месте накладными зарядами. Более крупные находки, как, например, неразорвавшийся снаряд  от 120-миллиметрового миномета, вывозят на полигоны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 