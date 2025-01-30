Дрон на оптоволокне влетел в автомобиль ВСУ в Сумской области

Российский оператор беспилотника ликвидировал замаскированный автомобиль ВСУ в Сумской области. Для этого был использован FPV-дрон на оптоволокне группировки войск «Север», сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры удара.

Украинскую технику, спрятанную в лесополосе, обнаружили с помощью разведывательного беспилотника, уточняет российское оборонное ведомство.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобиль противника», - говорится в описании к видео.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.