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Поисково-спасательная группа на Ми-8 прикрыла вертолетчиков в приграничье

Поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также военнослужащего медицинского отделения.
2025-01-29 17:16:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил России на вертолете Ми-8 сопроводили экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35. Данные машины выполняют задачи в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Оборонное ведомство показало видео работы группы. В состав ПСГ входят группа огневой поддержки и медработник. Группа постоянно наблюдает за обстановкой, отвечает за эвакуацию и спасение пилотов, а также доставляет их при необходимости в военно-медицинское учреждение.

В описании к кадрам сказано, что при нештатной ситуации военнослужащие группы прибывают, чтобы оказать необходимую помощь и в случае надобности перевезти экипаж.

Ми-8 способен перевозить личный состав и грузы на расстояние, превышающее 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Ми-8 #Курская область #МО РФ
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