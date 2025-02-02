Пять дронов сбили над Белгородской, Брянской и Калужской областями

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов. Уточняется, что три беспилотника перехватили в Калужской области.

Еще по одному вражеском аппарату уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

Напомним, прошлой ночью ВС РФ сбили девять украинских БПЛА.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.