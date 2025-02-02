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Пять дронов сбили над Белгородской, Брянской и Калужской областями

Большую часть вражеских аппаратов перехватили в Калужской области.
2025-02-02 07:40:45
© Фото: РИА Новости, Министерство обороны РФ

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов. Уточняется, что три беспилотника перехватили в Калужской области.

Еще по одному вражеском аппарату уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

Напомним, прошлой ночью ВС РФ сбили девять украинских БПЛА.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #МО РФ #Сбили
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