Пять дронов сбили над Белгородской, Брянской и Калужской областями

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов. Уточняется, что три беспилотника перехватили в Калужской области.
Еще по одному вражеском аппарату уничтожили в Белгородской и Брянской областях.
Напомним, прошлой ночью ВС РФ сбили девять украинских БПЛА.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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